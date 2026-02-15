Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan dört değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan dört değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:27 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sergen Yalçın'dan dört değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldukları maçta, en son oynadıkları karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile sahaya dizildi.

        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Emirhan Topçu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Alanyaspor ile "Dolmabahçe"de oynanan ve 2-2 berabere biten lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        REKLAM

        Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Sergen Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu.

        Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu.

        Siyah-beyazlılarda vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroda yer almadı.

        MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan Amir Murillo ile Kristjan Asllani, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

        Siyah-beyazlı takımda sonradan oyuna girerek ilk kez Konyaspor maçında görev yapan ve aynı karşılaşmada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Asllani, 2 maçlık cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Arnavut oyuncuyu ilk kez 11'de görevlendirdi.

        Devre arasında takıma katılan sağ bek Murillo da ilk kez ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan Sazdağı'nın yerine Panamalı futbolcuya 11'de şans verdi.

        REKLAM

        EL BİLAL TOURE FORNAYI KAPTI

        Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçında yeniden formasına kavuştu.

        Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında cezası nedeniyle görev yapamayan Malili futbolcu, 1 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'deki yerini aldı.

        Toure, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 maçta 6 gol kaydetti.

        KALECİ DEVİS VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

        Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Beşiktaş müsabakasını yerinde izledi.

        NURİ ŞAHİN, KAZANAN KADROYU BOZMADI

        RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, geçen hafta Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden kadrosunu bozmadı.

        Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı:

        Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke

        Turuncu-lacivertliler yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Yusuf Sarı, Berat Özdemir, Kazımcan Karataş, Onur Bulut, Miguel Crespo, Bertuğ Yıldırım, Ivan Brnic, Ousseynou Ba, Nuno Da Costa yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

        Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?