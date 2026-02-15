Sergen Yalçın'dan dört değişiklik!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldukları maçta, en son oynadıkları karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Emirhan Topçu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta Alanyaspor ile "Dolmabahçe"de oynanan ve 2-2 berabere biten lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. REKLAM Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Amir Murillo'ya formayı verirken Gökhan Sazdağı'yı kulübeye çekti. Sergen Yalçın, stoperde ise Tiago Djalo'yu görevlendirip Emirhan Topçu'yu yedek soyundurdu. Orta sahanın ortasında Wilfred Ndidi'nin yerine kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve hücumda ise sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, Cengiz Ünder'in yerine ilk 11'de şans buldu. Siyah-beyazlılarda vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroda yer almadı.

MURİLLO VE ASLLANİ İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan Amir Murillo ile Kristjan Asllani, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda sonradan oyuna girerek ilk kez Konyaspor maçında görev yapan ve aynı karşılaşmada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Asllani, 2 maçlık cezasını tamamlayarak formasına kavuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Arnavut oyuncuyu ilk kez 11'de görevlendirdi. Devre arasında takıma katılan sağ bek Murillo da ilk kez ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Gökhan Sazdağı'nın yerine Panamalı futbolcuya 11'de şans verdi. REKLAM

EL BİLAL TOURE FORNAYI KAPTI Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan El Bilal Toure, RAMS Başakşehir maçında yeniden formasına kavuştu. Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında cezası nedeniyle görev yapamayan Malili futbolcu, 1 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Toure, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 maçta 6 gol kaydetti.

KALECİ DEVİS VASQUEZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Vasquez'i RAMS Başakşehir karşısında yedek soyundurdu. Vasquez, geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir-Beşiktaş müsabakasını yerinde izledi.