Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Serkan Özbalta'dan TFF’ye: Çok yıpranıyoruz! - Futbol Haberleri

        Serkan Özbalta'dan TFF’ye: Çok yıpranıyoruz!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Malum olaydan en çok yara alan kulübüz. 2 gün arayla maçlara gidiyoruz. Rekabeti yüksek seviyelere çekmek istiyorsak, şu an kullandığımız cümleleri insanlar duymak istemiyorsa, organizasyonları doğru yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 19:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbalta'dan TFF'ye: Çok yıpranıyoruz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Erzurumspor FK, ilk maçta Kocaelispor’a konuk oldu. Alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmayı değerlendirdi. Yoğun maç trafiği ve ulaşım sorunları ile bunlara bağlı mağduriyetlere değinen Özbalta, "Herkesin bilgi sahibi olması açısından paylaşmak durumundayız ki sizler halka ve insanlara en güzel şekilde yansıtan medya grubusunuz. Bizim 2 gün önce Bandırma maçımız vardı, Bandırma sahasında. Perşembe günü yola çıktık. Bursa’dan da Bandırma’ya 2-2,5 saatlik yolculuk yaptık. Maçımızı cumartesi oynadık ve oradan da Kocaeli’ye geldik, Salı günü maça çıktık. Malum olaydan (bahis soruşturması) dolayı 6 oyuncumuz cezalı. Bu konudan en çok yara alan kulübüz. Bir oyuncumuz da sakat. Yani 7 oyuncumuz eksik. Meslektaşlarımın duygularına da tercüman olacağım; 2 gün arayla müsabakaya çıkıyoruz. 2 gün yolculuktan sonra maça çıkıyoruz. Bu akşam da yine Erzurum’a dönemiyoruz. Maçın erkene alınmasını talep ettik, 6 buçuk uçağına yetişmek için. Olmadı. Bu akşam da burada kalmak zorundayız. Kocaelispor’un artık maçı yok. Cuma oynadı ve bugün istediği kadroyla maça çıkabilirdi. Hak ettikleri galibiyet vardı. Ama rekabeti yüksek seviyelere çekmek istiyorsak; şu an kullandığımız cümleleri insanlar duymak istemiyorsa organizasyonları doğru yapmak zorundayız. Çok yıpranıyoruz. Pazar günü müsabakaya çıkacağız, genç oyuncularımız kendini gösterecek. Bugün de olduğu gibi. Belli dakikadan sonra onları oyundan almak zorundayım ki; pazar günü de maça çıkarmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Her kupa organizasyonunda maalesef bu cümleleri kullanmak zorunda kalacağız. Profesyoneller bunları değerlendirecektir. Ne olur istirham ediyorum; 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra böyle devam etmeyelim. Belki eleme usulü olabilirdi. Kocaelispor’un başlarında iyi ve kişilikli teknik direktör ve ekibe sahip olduğuna inanıyorum. 9 haftadır inanılmaz güzel çıkışı var. Oyunu da iyi oynayan Kocaelispor var, sadece skor olarak değil. Galibiyeti hak ettikleri müsabaka oldu. Kocaelispor’u tebrik ediyorum" dedi.

        "ŞEHRİMİZE, BİZE VE YÖNETİMİMİZE YAKIŞMAZDI"

        Kupa maçına genç takımla çıkmayı neden tercih etmediğinin sorulması üzerine Serkan Özbalta, "Şehrimiz, taraftarlarımız ve oradaki halkımız için nahoş bir karar olabilirdi. İstişare edilebilir, yasal da bir durum ama onlara haksızlık olabilirdi. Mesajlarımızı direkt iletemediğimiz için; artık gergin bir ortam var. Herkes iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir şeylerin artık değişmesi gerek. Bahane için anlatmam. İnandığım, tespit ettiğim şeyleri, üslubumu koruyarak aktarmaya çalışıyorum. Bunların değişmesi gerektiğine inanıyorum. Dediğiniz gibi alt yapı da oynayabilirdi. Ama bize yakışmaz, Erzurumspor yönetim kuruluna yakışmazdı" yanıtını verdi.

        "KULÜBÜ TRANSFER ÇÖPLÜĞÜNE ÇEVİRMEK İSTEMEYİZ"

        Transfer süreci, ligdeki hedefleri ve beklentileriyle ilgili olarak da Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Hiçbir kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Başkanımız ve yönetimimizle mutabık kaldık. 3-4 transfere ihtiyacımı var. 4’üncüyü yapabilirsek çok güzel olacak. Transfer tahtasını açtırıp buraya gelen takımdan bahsediyoruz. Bütçe toparlanıyor, kulüp kurumsal yapıya kavuşturuluyor. Erzurum şehrine aidiyet geliştirecek, bizim oyun tarzımıza uyabilecek ve iş ahlakı olan 4 oyuncu diye kararlaştırdık. 3 tanesinde mutabıkız. 4. oyuncuyu da alabiliriz. Bunu derken mevcut oyuncularımıza haksızlık etmek istemiyorum. Onların da çok daha güçlü oyunla rakibini alt etmesi aynı oyuncular devam edecekler. 3-4 oyuncu kazandırabilmek bizi mutlu edecek. Tam kadro da çıksak, cuma günü de çıksa Kocaeli yine yenebilir. Onu demiyorum. Şehrin heyecanını artırmamız için değerli 3-4 oyuncuyu kazanıp, sahada bize iş yapacak şekilde olmalarını düşünüyoruz. İlk 7 için çalışıyoruz. Bizim 8 senedir oyunu domine etmeye yönelik oyunumuz var. Erzurumspor bu sene de bunu oynuyor. Segmenti bir yukarı çekmemiz gerekiyor. Transfere bu anlamda ihtiyacımız var" sözlerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"