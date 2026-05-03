        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Serkan Özbalta: İnancımızı ve alın terimizi rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık

        Serkan Özbalta: İnancımızı ve alın terimizi rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık

        Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, tek hedeflerinin takımı hak ettiği yere taşımak olduğunu bildirerek, "Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 18:10 Güncelleme:
        "Alın terimizi şampiyonlukla taçlandırdık"

        Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldikleri 2025-2026 sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Özbalta, mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başarının kolay gelmediğini belirtti.

        Zorlu süreçlerden bahseden Özbalta, "Yağmurda, karda, zorlu deplasmanlarda, sıkışık fikstürde, her anında mücadeleyi bırakmayan, formasının değerini bilen karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştım. Sahada son düdüğe kadar savaşan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        "İNANCIMIZI, EMEĞİMİZİ VE ALIN TERİMİZİ REKORLARLA GELEN ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRDIK"

        Başarıda emeğe geçenlere de teşekkür eden Özbalta, şunları kaydetti:

        "Sezon başında çıktığımız bu yolda tek hedefimiz Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımaktı. Bugün büyük bir gururla söyleyebilirim ki inancımızı, emeğimizi ve alın terimizi, rekorlarla gelen şampiyonlukla taçlandırdık. Başta onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve yönetimine, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve sezon boyunca bize güvenen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Her başarının arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Bu kupa da o emeğin karşılığıdır. En büyük teşekkür ise şanlı Erzurumspor taraftarına. İç sahada, deplasmanda, iyi günde, kötü günde, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Tribündeki coşkunuz, dualarınız ve desteğiniz bize güç verdi. Bu şampiyonluk sizindir. Erzurum şehrine hayırlı olsun. Şimdi kutlama zamanı ancak yarından itibaren daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Erzurumspor her zaman daha iyisine layık. Şampiyon Erzurumspor."

