Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

        Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

        1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, ekonomik olarak zor günler geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

        1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye giren Serpil Örümcer, son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor.

        Daha önce faturalarını ödemek için fotoğraflarını satan bir dönemin ünlü ismi, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Instagram sayfasından yardım çağrısında bulunan oyuncu, sevenlerinden destek istedi.

        REKLAM

        Örümcer, açıklamlarında kendisine 'dayalı döşeli bir ev verildiği' iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        "ÇOK AZ ZAMANIM KALDI"

        Aynı zamanda ses sanatçısı olan Örümcer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.

        #Serpil Örümcer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
