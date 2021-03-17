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SERT DÜŞÜŞI! 17 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 55,000 doların üzerine çıktı.

SERT DÜŞÜŞI! 17 Mart Bitcoin kaç TL? Bitcoin ne kadar oldu?

Son 24 saat içinde 53,779.30 ve 57,113.09 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.72 artışla 55,323.67 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 38.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.20 artışla 1,771.97 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.01 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 203.98 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.84 artışla 253.63 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.53 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 39.37 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 27 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 716.67 trilyon dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 21 birimin değeri düşerken, 10 birim arasında düşen olmadı.

Toplam 8,841 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,603 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.6'sını Bitcoin, yüzde 11.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle 131 milyar dolar düzeyindeydi.

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