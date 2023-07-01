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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sertab Erener, bayramın ikinci günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Erener, Kerki Solfej organizasyonuyla verdiği konserde 1990’lardan günümüze kadar olan şarkılarının çoğunu seslendirip, sevenlerini nostalji yolculuğuna çıkardı. Bazı parçalarını rap ve rock tarzında seslendiren ve eşi Emre Kula'ya da dolaylı yoldan selam gönderen Sertab Erener, "İnsanın kocası rockçı olunca bu parçaları daha kolay söyleyebiliyor" dedi.

Erener ve Kula, 2015 yılında evlenmişti.