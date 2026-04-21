        Haberler Spor Basketbol EuroCup Sertaç Şanlı: İnşallah taraftarımızın da desteğiyle seriye iyi başlangıç yapmak istiyoruz

        Sertaç Şanlı: İnşallah taraftarımızın da desteğiyle seriye iyi başlangıç yapmak istiyoruz

        Beşiktaşlı basketbolcu Sertaç Şanlı, EuroCup finalinde Fransız takımı Cosea JL Bourg ile oynayacaklarını serinin ilk maçında ev sahibi olmalarına dikkat çekerek, "İnşallah taraftarımızın da desteğiyle seriyi iyi başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:47
        "Seriye iyi başlangıç yapmak istiyoruz!"

        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yarın EuroCup final serisi ilk maçında Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile sahasında karşılaşacak. Mücadele öncesi yapılan son antrenmanın ardından Sertaç Şanlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Final oynamanın her zaman önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Sertaç, "Bu atmosferi yaşamak, özellikle Akatlar'da bu tarafların önünde final oynamak gerçekten çok ayrı bir duygu. Buraya kadar geldiğiniz için mutluyum. İnşallah taraftarımızın da o mükemmel desteğiyle seriyi iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "YARIN BURADA İNANILMAZ BİR ATMOSFER OLACAĞINDAN EMİNİM"

        Serinin ilk maçını kendi taraftarları önünde oynayacak olmanın önemine dikkat çeken Şanlı, "Taraftarlar bu anı kaç senedir beklediğinin bilincindeler. Zaten biletler çıktığı gibi tükendi. Bunu da bize hissettirdiler. Ben yarın buranın inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim. Onların desteği bizim için çok önemli. Çok büyük bir güç veriyor. Onların desteğiyle inşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.

