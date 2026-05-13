Sevda Demirel, bacağını kırdı

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Demirel'in sağ bacağı kırıldı.

Kazanın ardından büyük acı yaşayan Demirel'in yerde kıvrandığı ve "Ayağım kırıldı!" diyerek, yardım istediği anlar, yanında bulunan arkadaşı Okşan Büyük tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

"HASTANEYE GETİRDİK"

Okşan Büyük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sevda Demirel çok kötü düşerek ayağını kırdı. O an vlog çekiyorduk, şimdi hastaneye getirdik. Allah şifa versin.

Hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Sevda Demirel, alçıya alınan ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü isim, paylaşımına "Mahvoldum" notunu düştü.