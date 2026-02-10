Habertürk
        Sevgililer Günü’ne özel 500 TL altı hediye seçkisi

        Trendyolmilla'nın 14 Şubat Sevgililer Günü koleksiyonu, 500 TL altındaki hediye alternatifleriyle dikkat çekiyor. Bini aşkın ürünün bulunduğu seçkide ceket, mont, kazak, bot, çizme ve aksesuarın yanı sıra ev yaşam kategorisindeki özel koleksiyonlar öne çıkıyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:30
        Sevgililer Günü'ne özel koleksiyon
        Dijital dünyanın hızıyla moda severlerin anlık taleplerini buluşturma amacıyla hizmet veren Trendyolmilla, 14 Şubat heyecanını gerçek zamanlı bir moda deneyimine dönüştürmeyi planladığını duyurdu. Uygulamada, çok satanlardan aksesuara, ayakkabıdan ev yaşama, büyük bedenden çantaya geniş bir ürün yelpazesinde hediye seçenekleri yer aldığı vurgulandı.

        Sezonun hit parçaları olan ceket, mont ve trikoların yanı sıra; bot, çizme ve aksesuar gibi tamamlayıcılar, hem kadınlar hem erkekler için 14 Şubat’ta özel seçkide yer alıyor.

        Gece elbiselerinde, 14 Şubat’ın rengi kırmızı tonlarının yanı sıra siyah ve kahverengi öne çıkıyor. Ev giyim koleksiyonunda kadınlar için kalp desenli, grafik baskılı, nakışlı ürünler saten veya pamuk gibi kumaş seçenekleriyle göze çarpıyor.

        Bunun yanı sıra özel koleksiyonda kalp şeklinde bambu tabaklardan amerikan servisine, kalp desenli fincan ve kupa mutfak ürünleri bulunuyor. Kalp motifli nevresim ve pike takımı, mutfak havlusu, bornoz, paspas ve kırlent gibi ürünler de, sevgisini şık bir dokunuşla ifade etmek isteyenleri bekliyor.

        Trendyolmilla'nın özel seçkisinde binden fazla ürün yer alıyor, triko ve pijama takımları çok satanlar olarak öne çıkıyor.

        Cide'de heyelanda 2 katlı ev çöktü; o anlar kamerada

        Kastamonu Cide'de heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

