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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Sevil Üstekin hayatını kaybetti! Sevil Üstekin kimdir, hangi filmlerde rol alacak?

        Sevil Üstekin hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayata veda etti. Üstekin, pek çok unutulmaz film ve dizide rol almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:09
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        'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.

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        Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı taziye mesajında; "Sanat dünyamızın sevilen oyuncularından kıymetli sanatçı Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Acı haber Üstekin'in dostları yasa boğuldu. Nilgün Belgün, "Bu fotoğraf 90'lardan albümünden çıktı karşıma. Dormen Tiyatrosu'nda "Papaz Kaçtı" adlı oyunla İzmir turnesindeydik. Üçümüz aynı evi paylaşıyorduk. Arkadaşım Sevil Üstekin’i bugün kaybettik. O da Ayşen Gruda’nın yanına gitti. Mekânı cennet olsun" ifadelerine dedi.

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        Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

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        Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

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        Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.

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        Üstekin, Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' dizisinde rol aldı. Oyuncu, 2010 yılında 'Yerden Yüksek' dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandırmıştı.

        #Sevil Üstekin
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