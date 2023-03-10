İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

Marca: Avrupa bir ölüyü diriltti

Sevilla, Fenerbahçe karşısında feci bir ilk yarının ardından muhteşem bir sonuca imza attı. Sampaoli ölü bir adamı diriltebilecek bir turnuva olan Avrupa Ligi'ne göz kırparak, oyuncularını da içine soktuğu karmaşayı yönetti. Avrupa Ligi, Sevilla kadar güvenilmez bir takıma en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım etti. Çeyrek saat önce ölmüş gibi görünen bir takım için büyük bir şans. Avrupa Ligi ona hep göz kırpıyor. Sevilla, normale dönmenin ilk adımını attı.