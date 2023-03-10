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İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olduğu mücadele İspanyol basınında da geniş yer buldu. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda kaçırdığı net fırsatların altını çizen İspanyollar, ligde kötü giden Sevilla'nın ikinci yarıda bulduğu gollerle hayata döndüğünü yazdı. İşte İspanyol basınından öne çıkan Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları...

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  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Sport: Jordan ve Lamela, Sevilla'nın hayaletlerini korkutuyor

    Sevilla, ligde peşini bırakmayan hayaletleri korkutmak için kendisini bir kez daha 'fetiş' rekabetine emanet etti. Altı kez Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla, kötü bir ilk yarı oynadığı maçın sonunda iki farklı kazanmayı başardı. Karatahtaya yapıştırılan Sampaoli'ye itibar kazandıran zafer. Jordan değişikliği oyunun gidişatını kökten değiştirdi ve Lamela'nın oyuna girmesi de zaferi sağlamlaştırmaya yardımcı oldu.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    AS: Sevilla Ligi!

    Avrupa Ligi demeyin, Sevilla Ligi deyin! Sevilla, talihsiz bir ilk yarının ardından cezalandırılmaktan kurtularak ikinci yarıda iki gol atmayı başardı ve La Liga'daki büyük sorunlarına rağmen, son 16 turunda ilk ayağı kazandı.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Mundo Deportivo: İki yüzlü Sevilla, Fenerbahçe karşısında yeniden canlandı

    Sevilla'nın zamanında tepkisi ve Dmitroviç'in harika performansı Sevilla'nın Türkiye'ye 'en sevdikleri turnuvada' iki gol farkla önde gitmesini sağladı. Metropolitano'da aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından ip üstünde olan Sampaoli'nin ekibi, Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda iyi oynamasa da ikinci yarıda toparlandı ve Jordan ile Lamela'nın golleriyle kazandı. 
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Deportes: Sevilla çeyrek finale gidiyor

    2007-08'de Endülüs ekibini penaltılarla eleyen Fenerbahçe, Sánchez-Pizjuán'a ikinci ziyaretinde, sezonun ortasında en kötü anlarında Sevilla ile karşılaştı. Sampaoli'nin takımı maça şüphelerle başladı, ancak ikinci yarıda tepki göstererek Türk takımını Jordan ve Lamela'nın golleriyle (2-0) mağlup etti. Türk takımının birçok net şansı kaçırdığı ilk yarının ardından Sevilla, ikinci yarıda oyununu değiştirip rakibini yendi.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    El Pais: Sevilla Avrupa'da bir başka

    Endülüs ekibi, altı kez kazandığı turnuvada Fenerbahçe karşısında çok iyi bir galibiyet elde etti. Ligde yaşadığı krizin ardından çeyrek final için avantaj sağladı. İlk yarıda Fenerbahçe oyunu mükemmel bir şekilde inceledi ve beş net şansı vardı. Ancak ikinci yarıda Jordan düelloyu eşit şartlara taşıdı. Endülüsler yavaş yavaş heybetli hale geldi ve Sampaoli'nin değişiklikleri oyuna derinlik ve galibiyeti getirdi. Bir gecede değişen bir parti böyle yazıldı.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Marca: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Sevilla, Fenerbahçe karşısında feci bir ilk yarının ardından  muhteşem bir sonuca imza attı. Sampaoli ölü bir adamı diriltebilecek bir turnuva olan Avrupa Ligi'ne göz kırparak, oyuncularını da içine soktuğu karmaşayı yönetti. Avrupa Ligi, Sevilla kadar güvenilmez bir takıma en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım etti. Çeyrek saat önce ölmüş gibi görünen bir takım için büyük bir şans. Avrupa Ligi ona hep göz kırpıyor. Sevilla, normale dönmenin ilk adımını attı.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    Diario de Sevilla: İyileşme

    Sevilla, Türk ataklarının insafına kaldığı bir ilk yarının ardından ikinci yarıda önemli ölçüde iyiye gittiği bir maçın ardından güzel bir sonuç elde etti. Sevilla'nın İstanbul'da 2-0'lık galibiyeti korumak için acı çekmesi gerekecek.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

    El İmparcial: Sevilla, Fenerbahçe karşısında rahatladı

    Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Rakibin Sevilla'yı affettiği kötü bir ilk yarının ardından İspanyol ekibi zamanında tepki gösterdi ve galibiyeti elde etti.
  • İspanyol basınından Sevilla-Fenerbahçe maçı yorumları: Avrupa bir ölüyü diriltti

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