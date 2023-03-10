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Haberler Futbol Avrupa Ligi Sevilla - Fenerbahçe: 2-0 (MAÇ SONUCU) Sevilla - Fenerbahçe maçı golleri ve maç özeti izle
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Sevilla - Fenerbahçe: 2-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Jordan ve Lamela'nın gollerine engel olamadı. Eşleşmenin rövanşı 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

Sevilla - Fenerbahçe: 2-0 (MAÇ SONUCU) Sevilla - Fenerbahçe maçı golleri ve maç özeti izle
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.

İlk yarıda önemli gol pozisyonlarını harcayan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Jordan ve 85. dakikada Lamela'nın gollerine engel olamayarak tur umutlarını Kadıköy'e bıraktı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürerek ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dmitrovic'in üzerine vurarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.

14. dakikada Sevilla kalecisinin önde olduğunu gören Valencia'nın orta saha çizgisinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takımdan Fernando, Fenerbahçe yarı sahasında sol kanatta uzak bir noktadan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Altay, son anda uzanıp topu üstten kornere çeldi.

28. dakikada Valencia'nın ara pasına hareketlenerek savunmanın arkasına sarkan King'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Dmitrovic'den döndü.

35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen King'in müsait durumda kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

49´uncu dakikada Nianzou´nun vuruşunda kaleci Altay´ın son anda çeldiği meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

56´ncı dakikada Sevilla mücadelede öne geçti. Bryan Gil´in pasında ceza sahası solunda topla buluşan Joan Jordan´ın vuruşunda Arao´ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69´uncu dakikada Batshuayi ile verkaça giren Arao´nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70´inci dakikada Rossi´nin pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Valencia´nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çıkardı.

72´nci dakikada Ferdi Kadıoğlu´nun son çizgiye kadar inerek ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia´nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic´te kaldı.

77´nci dakikada Valencia´nın pasında topla buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Rossi´ye aktardı. Bu oyuncunun yetişemediği topa kaleci sahip oldu.

85´inci dakikada savunma arkasına koşu yapan Rakitic ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakitic´in pasında meşin yuvarlakla buluşan Lamela´nın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

STAT: Ramon Sanchez Pizjuan

HAKEMLER: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni

SEVILLA: Dmitrovic - Nianzou, Gudelj, Alex Telles (Dk.46 Joan Jordan), Navas, Fernando Reges, Torres (Dk.70 Lucas Ocampos), Acuna (Dk. 87 Suso), Bryan Gil (Dk.70 Erik Lamela), Rakitic, En-Nesyri (Dk. 87 Rafa Mir)

FENERBAHÇE: Altay - Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 67 Rossi), Lincoln (Dk. 82 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Güler), Valencia (Dk. 82 Pedro), King (Dk. 67 Batshuayi)

GOLLER: Dk. 56 Joan Jordan, Dk. 85 Lamela (Sevilla)

SARI KARTLAR: Alex Telles, Bryan Gil (Sevilla), Ferdi Kadıoğlu, Joao de Deus (Y.A) (Fenerbahçe)

RÖVANŞ 16 MART'TA

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertlilere çeyrek final için en az üç farklı galibiyet gerekiyor. Fenerbahçe 90 dakikada rakibine iki farklı üstünlük sağlarsa karşılaşma uzatmalara gidecek.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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