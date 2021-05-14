İslam dünyası Ramazan Ayı’nı geçirmenin huzuruyla Ramazan Bayramı’na ulaştı. İslam dünyası için önemli aylardan biri de Şevval… Şevval ayında sevgili Peygamberimiz Hz. Muhhamed’in sünnetine uymak isteyenler 6 gün oruç tutuyorlar. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu ile ilgili hadisler neler? İşte merak edilen soruların cevabı…

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2021?

Şevval ayı Hicri Takvim’in 10’uncu ayıdır. Ramazan ayı ise Hicri Takvim’in 9’uncu ayıdır. Şevval ayı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek bir hicri aydır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı’nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yani Şevval Ayı’nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bununla birlikte tek başına Cuma veya tek başına Cumartesi günü de oruç tutmak aynı şekilde mekruh sayılmıştır.

ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Şevval ayı ile ilgili 6 gün oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur.

İşte Peygamberimizin Şevval orucu ile ilgili hadisleri:

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]