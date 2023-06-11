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Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, tatil sezonunu açtı. Soluğu Akyaka'da alan güzel isim, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Şahin'in gönderileri kısa süre içerisinde binlerce övgü dolu yorum ve beğeni aldı. İşte Şevval Şahin'in bikinili pozları...

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  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

    Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarının yanında zaman zaman yaptığı açıklamalarla da magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin, tatil sezonunu açtı.
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

    Tatil için Akyaka'yı tercih eden 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin düzgün fiziğine övgü dolu yorumlar geldi.
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

    Instagram hesabında 436 bin takipçisi olan Şevval Şahin'in gönderileri kısa süre içerisinde yüzlerce yorum aldı. Şahin'in bir süredir hesabında beğeni sayıları gizli. 
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

    Şevval Şahin'in bikinili pozlarının altına sevenlerinden: "Taş gibisin", "Vay canına sana ne olmuş?", "Kaç kere beğendim bilmiyorum", "Mükemmelsin" gibi yorumlar geldi.
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

    İşte Şevval Şahin'in pozları...
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!
  • Şevval Şahin bikinili pozlarını yayınladı! Fiziğine övgüler yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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