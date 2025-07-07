Şevval Şahin tekne tatilinde
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Bodrum Cennet Koyu'nda sevgilisi Burak Ateş'in teknesinde görüntülendi. Şahin, gün boyunca güneşlenip, uzun süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 07.07.2025 - 08:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:12
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Şevval Şahin, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Burak Ateş'in teknesinde görüntülendi.
Şevval Şahin, Cennet Koyu'na demirleyen teknede, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.
Üzerinde pembe renklerin hâkim olduğu alacalı bir bikini giymeyi tercih eden Şevval Şahin, uzun süre telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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