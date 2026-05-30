Şevval Sam: Charlize Theron'la ortak noktamız ikimiz de evliliğe karşıyız

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, konuk olduğu bir programda evlilik, ilişkiler ve aile hayatına dair açıklamalarda bulundu. Partnerlerin aynı çatı altında yaşamasına sıcak bakmadığını ifade eden Sam, "Her gün görüşelim, her anı paylaşalım ama herkesin kendi evi olsun. Aynı evde yaşamak ilişkiyi tüketiyor. Herkesin kendi alanına, kendi dünyasına çekilebilmeye ihtiyacı var. Dinamizmi korumanın sırrı bu" dedi.

Şevval Sam

"KİMSENİN İSMİNE İHTİYACIM YOK"

Sam'ın bu sözleri üzerine "Charlize Theron da 'Kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Bırak evlenmeyi, aynı çatı altında kimseyle yaşayamam" demişti. İkinizin de ortak özelliği bu o zaman" denilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı: Charlize Theron'la ortak özelliğimiz evlilik karşıtı olmak. Bu biraz da hayattaki beklentinle ilgili... Ben mesela sahip olmaktan çok sahiplenmeyi seviyorum. Biraz böyle insanların alanlarının olması, birbirini özlemesi, birbiri için hazırlanıp süslenmesini seviyorum. Aynı evde olduğunda her halimizi görüyoruz. Ben şimdi evliliği deneyimledim. Sıramı savdım. Mesela çocuk isteseydim belki başka bir şey olurdu ama harika bir oğlum var. Kimsenin ismine, ekonomisine ihtiyacım yok. Kendi bağımsızlığını ilan etmiş güçlü bir kadınım. Aynı evde yaşamaya da karşıyım. İki ev olsun. Bu ilişkiyi daha aktif tutar.

Charlize Theron

REKLAM

Reklamcı Cem Topçuoğlu ile mutlu bir beraberliği olan Şevval Sam, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın 'Pazar Sohbeti' programında "Cem bu fikri paylaşıyor mu" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Hâlâ devam eden bir ilişki olduğuna göre herkes bu konuda aynı fikirde denebilir. Evlilik olmasına gerek olmadan ben yol arkadaşlığını seviyorum. Sevgini, aşkını, onunla birlikteliğini, onun varlığını sahiplendiğinde, o yanında olmadığı zaman da aynı özeni, aynı hassasiyetleri gösteriyorsun.

Cem Topçuoğlu ve Leman Sam

"ANNEM ROCKSTAR GİBİ"

Kendisi gibi şarkıcı olan annesi Leman Sam'a olan hayranlığını dile getiren Şevval Sam, şu ifadeleri kullandı: Annem rockstar gibi. Sadece gençlere şarkı söylüyor artık. Çok enteresan bir kadın. Gerçekten şanslıyım bu açıdan. Günümüzde güzellik algısı da birbirine benzemeye başladı. Geçen gün annem bir programa çıktı ve orada böyle hayranlıkla izledim. Dedim ki, "Allah'ım annem hiç kimseye benzemiyor ya...' Yani taklit edilebilecek bir tarafı yok. Duruşu, düşünce sistemi, saçı, tavrı, o kadar sofistikeydi ve o kadar nevi, şahsına münhasır bir kadın ki. Bu anlamda dünyanın en şanslı insanlarından biri olabilirim. Bir maşallah diyeyim anneciğime.

Şevval Sam'ın annesi Leman Sam

"TARO HARİKA BİR ÇOCUK"

Şevval Sam kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin'le anne-oğul ilişkisini ise şu sözlerle anlattı: Bizim çok enteresan bir ilişkimiz var. Çok sıcakkanlı, çok harika bir çocuk. Erkek çocuklar biraz balta olur, işte aileden uzaklaşırlar. Benim oğlum son derece centilmendir. Sanatçı ruhlu olduğu için tutkulu bir çocuk. İşine çok aşık, çok disiplinli, çok çalışkan, dünyadaki her yerde her şeyin bir tık sığılaşmasına o da çok içsel olarak tepki duyuyor. Bizim ailede böyle bir hassasiyet var.

Şevval Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, sanatçının 1993–1999 yılları arasında evli kaldığı Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya geldi.