Seyahatsever başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Seyahatsever Projesi başvuru tarihleri ve şartları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 10 Temmuz'da başlayan ve 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan Seyahatsever Projesi ile öğrencilerin 81 ildeki KYK yurtlarında konaklamalarına imkan sağlanacak. İşte 2023 GSB KYK yurtları Seyahatsever Projesi başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin merak edilenler...
Seyahatsever Projesi başvuru ekranı ve şartları araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin detaylarını açıkladı. Bak, gerekli şartları sağlayan 18 - 30 yaş arasındaki gençlerin KYK yurtlarında konaklayabileceklerini duyurdu. Öğrenciler, Seyahatsever Projesi kapsamında KYK yurtlarında rezervasyon yaptırarak ücretsiz konaklama yapabilecek. İşte 2023 GSB Seyahatsever Projesi başvurusuna ilişkin detaylar...
SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Seyahatsever Projesi kapsamında 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında KYK yurtlarında konaklanabilecek.
Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.
SEYAHATSEVER GSB BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir günöncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.
SEYAHATSEVER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yurtlardan, 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasındayararlanılıyor.
Proje kapsamında 18-30 yaş arası gençler başvuru yapabiliyor.
Öğrencilik şartı yok ve ücret alınmaz.
Aynı ilde en fazla 5 gece kalınabiliyor.
Yurtlarda kahvaltı ve yemek dahil değil.
Yurtlara ilk giriş saati 16.00 iken oda en geç 13.00’de boşaltmalıdır. Yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.
Yurt odaları her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlenir ve bu nedenle oda boş olmalıdır.