Seyahatsever Projesi başvuru ekranı ve şartları araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin detaylarını açıkladı. Bak, gerekli şartları sağlayan 18 - 30 yaş arasındaki gençlerin KYK yurtlarında konaklayabileceklerini duyurdu. Öğrenciler, Seyahatsever Projesi kapsamında KYK yurtlarında rezervasyon yaptırarak ücretsiz konaklama yapabilecek. İşte 2023 GSB Seyahatsever Projesi başvurusuna ilişkin detaylar...

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SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Seyahatsever Projesi kapsamında 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında KYK yurtlarında konaklanabilecek.

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçen yıl bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.