Seyir halindeki teknede yangın!

İstanbul Haydarpaşa Mendireği açıklarında gece saatlerinde seyir halindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tekne yedeklenerek marinaya çekildi.

KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarının alınması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızla harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları tarafından alevlere kısa sürede müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, diğer teknelere sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları yapılan teknede geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çalışmaların ardından tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek emniyetli bir şekilde Kalamış Marina'ya çekildi.