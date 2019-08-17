Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara

Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

Seyyanen ne demek sorusu vatandaşlar tarafından günün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Memur zammı görüşmelerinde kullanılan seyyanen zam ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Seyyanen

Seyyanen zam ile ilgili, Memur Sen, 2020 yılı için taban aylığa seyyanen 200 lira, 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar seyyanen zam merak konusu oldu.

SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi
PARATCMB piyasaya 11 milyar lira verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihraç gerçekleştirecek
PARAHazine 4 ihale düzenleyecek
Son dakika! Haziranda sanayi üretimi düştü (2019 2. çeyrek snayi üretimi)
PARASanayi üretimi verileri açıklandı
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de
PARAKredide sıkı denetim
Ziraat Katılım'dan 650 milyon liralık kira sertifikası ihracı
PARAZiraat Katılım'dan 650 milyon liralık kira ...
Trump: Çin, ticaret anlaşması için Hong Kong'a insanca davranmalı
PARATicaret için 'Hong Kong' şartı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 3 milyar lira verdi
PARATCMB piyasaya 3 milyar lira verdi
SON DAKİKA! Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
PARAMerkezi yönetim bütçesi fazla verdi
SON DAKİKA! Sigaradan alınan vergide artış - haberler
PARASigaradan alınan vergide artış
Piyasların dahi çocuğu Arjantin yüzünden 1 günde 1.8 milyar dolar kaybetti
PARA'Dahi çocuk' bir günde 1.8 milyar dolar kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X