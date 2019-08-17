Seyyanen zam ile ilgili, Memur Sen, 2020 yılı için taban aylığa seyyanen 200 lira, 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar seyyanen zam merak konusu oldu.

SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.