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        Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Seyyanen zam kimlere verilir?

        Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre tüm memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam uygulanması öngörülürken, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL olması bekleniyor. Ocak ve Temmuz aylarında sıklıkla gündeme gelen seyyanen zam konusu gündemi meşgul etmeye devam başladı. Peki, "Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Seyyanen zam kimlere verilir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 01:05
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        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaş zammı oranları belli oldu. Bu kapsamda memur maaşına yapılan seyyanen zam sonrasında, emekli maaşlarında ek zam beklentisi oluşturdu. Her zam döneminde gündeme gelen seyyanen zam konusunda tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, "Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere verilir?" sorularının yanıtı...

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        SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

        Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

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        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.

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        Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

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        Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

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        SEYYANEN ZAM TUTARI BELLİ OLDU

        AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

        Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

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