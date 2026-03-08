Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Sezen Aksu yazdı; 8 kadın, 'Tuz' şarkısını 8 Mart Dünya Kadınları Günü için söyledi

        Sezen Aksu yazdı; 8 kadın, 8 Mart Dünya Kadınları Günü için söyledi

        Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Tuz' adlı şarkı yayınlandı. Vokalde; Sertab Erener, Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Safiye, Öykü Dörter, Eftalya'nın yer aldığı 8 kadın, şarkıyı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezen Aksu yazdı; 8 kadın, 8 Mart için söyledi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sertab Erener, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan yeni bir müzik projesiyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Tuz' adlı şarkı, farklı kadın sanatçıların bir araya geldiği ortak bir çalışma olarak yayımlandı.

        Sertap Erener'in yanı sıra projede; Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Öykü Dörter, Eftalya Yağcı ve Safiye de yer alıyor. Sekiz kadın sanatçı tarafından seslendirilen şarkı, farklı vokal ve müzikal tarzların bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Şarkıcılara, Chromas Korosu eşlik etti.

        Şarkının klibinin yönetmenliğini Ömer Çelik üstlendi. Görsel anlatımda kadınların birlikteliği ve doğayla kurdukları ilişki üzerinden bir kurgu oluşturuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da iş yeri kurşunlayanlara operasyon: 10 gözaltı

        İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Kartal gibi farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan 10 şüpheli emniyet güçlerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        #sezen aksu
        #TUZ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?