Sertab Erener, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan yeni bir müzik projesiyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Tuz' adlı şarkı, farklı kadın sanatçıların bir araya geldiği ortak bir çalışma olarak yayımlandı.

Sertap Erener'in yanı sıra projede; Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Öykü Dörter, Eftalya Yağcı ve Safiye de yer alıyor. Sekiz kadın sanatçı tarafından seslendirilen şarkı, farklı vokal ve müzikal tarzların bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Şarkıcılara, Chromas Korosu eşlik etti.

Şarkının klibinin yönetmenliğini Ömer Çelik üstlendi. Görsel anlatımda kadınların birlikteliği ve doğayla kurdukları ilişki üzerinden bir kurgu oluşturuldu.