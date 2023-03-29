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Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

Avrupa'nın birçok kulübü gözünü sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara çevirdi. Benzema'dan Messi'ye, İlkay Gündoğan'dan Di Maria'ya, işte sezon sonu serbest kalacak isimler...

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  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Andrea Belotti (29) Roma -  Santrafor
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    James Rodriguez (31) Olimpiakos - Orta Saha
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Angel Di Maria (35) Juventus - Sağ Kanat
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Adama Traore (27) Wolverhampton - Sağ Kanat
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Çağlar Söyüncü (26) Leicester - City Stoper
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    David de Gea (32) Manchester - United Kaleci
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Toni Kroos (33) Real Madrid - Orta Saha
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    N'golo Kante (31) Chelsea - Orta Saha
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Roberto Firmino (31) Liverpool - Santrafor
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Marco Asensio (27) Real Madrid - Sağ Kanat
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    İlkay Gündoğan (32) Manchester - City Orta Saha
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Wilfried Zaha (30) Crytal Palace - Sol Kanat
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Adrien Rabiot (27) Juventus Orta - Saha
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Marcus Thuram (25) Borussia Mönchengladbach - Santrafor
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Karim Benzema (35) Real Madrid - Santrafor
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Lionel Messi (35) Paris SG Sağ - Kanat
  • Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan önemli isimler

    Milan Skriniar (28) Inter - Stoper

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