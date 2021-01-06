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SGK, Bağkur emekli maaşları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları...

2021 yılında emekli maaşlarında geçerli olacak zam miktarı merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 emekli maaşı zammı 4 Ocak 2020'de belli oldu. SGK, Bağkur emeklilerinin 2021 maaşları ne kadar oldu? TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranlarına göre 2021 memur maaş zammı nedir? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları...

SGK, Bağkur emekli maaşları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşları...

SGK, Bağkur, Tarım emeklileri, 2021 yılı zamlı maaşlarını merak ediyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emekli aylıklarına yapılacaK zam oranı da hesaplandı. SGK, Bağkur, Tarım emeklilerinin maaşları merak konusu oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşlar

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
TemmuzOcak
1.5001625
1.5861719
1.6921834
1.7981948
1.9042063
2.0092177
2.1152292
2.2212407
2.3272522
2.4322635
2.5382750
2.6442865
2.7502980
2.8553094
2.9613209
3.0673324
3.1733438
3.2783552
3.3843667
3.4903782
3.5963897
3.7014011
3.8074125
3.9134240
4.0194355
4.1244469
4.2304584
4.3364699
4.4424814
4.5474927
4.6535042
4.7595157

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
TemmuzOcak
1.5341662
1.5861719
1.6921834
1.7981948
1.9042063
2.0092177
2.1152292
2.2212407
2.3272522
2.4322635
2.5382750
2.6442865
2.7502980
2.8553094
2.9613209
3.0673324
3.1733438
3.2783552
3.3843667
3.4903782
3.5963897
3.7014011
3.8074125
3.9134240
4.0194355
4.1244469
4.2304584

EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

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