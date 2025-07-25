&Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığının, &ccedil;alışanların Sosyal G&uuml;venlik Kurumuna (SGK) hi&ccedil; bildirilmemesi ya da &ccedil;alışma g&uuml;n veya &uuml;cretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla m&uuml;cadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran d&ouml;neminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet g&ouml;sterdiği, 31 bin 355 &ccedil;alışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi. İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.