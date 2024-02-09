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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı" haberini yalanladı - Son dakika haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        SGK "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı" haberini yalanladı

        Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:37
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        SGK'dan EYT toplantısına yalanlama
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        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır." ifadesine yer verildi.

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        #SGK
        #EYT toplantısı
        #haberler

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