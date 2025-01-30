Shai Gilgeous-Alexander'ın 52 sayısı yetmedi!

NBA'de 11 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Warriors konuk ettiği Thunder'ı 7 sayı farkla yendi.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 52 sayısı, Warriors deplasmanında galibiyete yetmedi.

Warriors'ta Andrew Wiggins, 27 sayı kaydetti ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

KNICKS'TEN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

New York Knicks konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-112 mağlup ederek peş peşe beşinci galibiyetini aldı. Knicks'te Jalen Brunson, 30 sayı 4 ribaunt, 15 asist kaydetti. Nuggets'ta ise Jamal Murray'in 33 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.