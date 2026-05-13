        Shakhtar Donetsk: 3 - Obolon Kyiv: 1 | MAÇ SONUCU

        Shakhtar Donetsk: 3 - Obolon Kyiv: 1 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Obolon Kyiv'i 3-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 12 puan önünde yer alıyor. Karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez durdu.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 22:26 Güncelleme:
        Şampiyon Shakhtar, üç puanı üç golle aldı!

        Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i konuk etti.

        Arena Lviv'de oynanan ve hava saldırısı uyarısı nedeniyle üç kez duran mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 9'da Luca Meirelles, 14'te Alaa Ghram ve 90. dakikada Maryan Shved attı. Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Maksym Chekh kaydetti.

        Bu sonucun ardından geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden ve en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 12 puan önüne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 69'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 28 puanla 12. sırada kaldı.

        Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'ye konuk olacak. Obolon Kyiv, Kolos ile deplasmanda karşılaşacak.

        Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

        Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçe genelinde çok sayıda araç sokaklarda takla atmış halde bulunurken, birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin vurduğu bölgeler havadan görüntülendi. (İH...
        Heyecan sürüyor!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
