Shakhtar Donetsk: 3 - Obolon Kyiv: 1 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde Obolon Kyiv'i 3-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 69'a yükseltti ve en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 12 puan önünde yer alıyor. Karşılaşma, hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez durdu.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 22:26
Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i konuk etti.
Arena Lviv'de oynanan ve hava saldırısı uyarısı nedeniyle üç kez duran mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Turuncu Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 9'da Luca Meirelles, 14'te Alaa Ghram ve 90. dakikada Maryan Shved attı. Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Maksym Chekh kaydetti.
Bu sonucun ardından geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden ve en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 12 puan önüne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 69'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 28 puanla 12. sırada kaldı.
Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'ye konuk olacak. Obolon Kyiv, Kolos ile deplasmanda karşılaşacak.
