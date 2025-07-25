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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Tur daha bitmedi! - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Tur daha bitmedi!

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:07
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        Arda Turan: Tur daha bitmedi!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, turun henüz bitmediğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, negatif yönlerine konsantre olmaları gerektiğini belirterek "Burada oynamak kolay değil. Dengeli ve topa sahip olarak maça başladık. Oyun planımızı iyi uyguladığımız için mutluyum. Pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit gol yedik. Buraları daha dikkatli oynamanız lazım. Bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız daha önemli skorlar almanız lazım. Oyuncularım gençler... 19 yaşındayken Bordeaux'da kırmızı kart görüp maçı mahvetmiştim. Onların hata yapma haklarını ellerinden almayacağım. Daha üst seviyeye gitmek istiyorsak bu kadar basit goller yemeyeceğiz. Tur daha bitmedi, Beşiktaş büyük bir takım ve büyük camia. İkinci maçta buradan daha iyi mücadele etmemiz gerek." diye konuştu.

        Skor avantajı elinde olmasına rağmen iki oyuncu değişikliği yapması ve takımının bol pas oynamasıyla ilgili bir soruya Turan, "Fatih hocadan öğrendiğim bir şey vardı, gördüğünü yapmaktan korkma diye. Ben de gördüğümü yapmaktan korkmuyorum. En iyi savunma, topa sahip olmak. Savunma yaparsanız maçı kazanma şansınız olur. Bizim bütün paslarımız planlı, plan dışındaki pastan rahatsız olurum." diye cevap verdi.

        Oyun planıyla ilgili konuşan Turan, "Mert'e daha fazla baskı yapmaya çalıştık. Mert çok iyi uzun top atıyor. Karşılama planlarımızı değiştirmedik. Elinizde Orkun ve Gedson gibi oyuncular varsa bunu çözerler. Demir Ege de beğendiğimiz bir oyuncu. Planımız ön alan baskısıydı. Topu kazanacağımızı biliyorduk. Dinamik beklerimiz var. Gençler, onlara potansiyellerini hatırlatmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma güvendim." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş Kulübü'ne gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Arda Turan, "Beşiktaş geçişten çok fazla gol atan bir takım. Yüzde 100 işin bitmediğini ve 0-0 olarak rövanş maçına çıkacağımızı takımıma söylemek isterim. Serdal Adalı'ya ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir misafirperverlik gösterdiler. Bizle karşılaşmadıkları sürece gönülden başarılar diliyorum." diye konuştu.

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