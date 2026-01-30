Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Shakira dünya turnesiyle hasılat rekoru kırdı

        Shakira dünya turnesiyle hasılat rekoru kırdı

        Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı dünya turnesiyle hasılat rekorunun yeni sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekor kırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Shakira, müzik tarihine adını yazdırdı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcının, 'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı dünya turnesi, tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden Latin şarkıcı turnesi oldu.

        Turnenin brüt geliri, ABD ve Latin Amerika genelinde 82 stadyum konseri ve 3,3 milyondan fazla izleyici sayısıyla 421,6 milyon dolara ulaştı.

        Rekor daha önce 2023-2024 yılları arasında Meksikalı şarkıcı Luis Miguel'e aitti. Miguel'in turnesi, 409,5 milyon dolarla rekor kırmıştı.

        REKLAM

        "DÖNÜM NOKTASINDAYIM"

        Kırdığı rekor sonrası açıklama yapan Shakira; "Müzik endüstrisi, kariyerime başladığım zamana kıyasla çok gelişti. Latin Amerika ve İspanya'da tarihsel olarak turne yapmış birçok büyük sanatçı olduğunu düşünürsek, bu rekoru kırmak benim için yeni bir dönüm noktası" dedi.

        "DÜNYANIN EN İYİ HAYRANLARI SAYESİNDE"

        "30 yıllık bir kariyerin ardından, bunca çaba ve zorluğun üstesinden geldikten sonra, bu muhteşem anı yaşıyor olmak inanılmaz" diyen Shakira; "Yaptığım her şeye anlam katan hayranlarımın sadakatine ve sevgisine minnettarım. Onlar olmadan bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Şüphesiz ki, onlar dünyanın en iyi hayranları" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurup, 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü

        Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurup, 'Ne olur kalk aşkım' diyerek gözyaşı döktü. (DHA)  

        #Shakira
        #turne
        #rekor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG kapsamlı ateşkeste anlaştı
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        Trump'tan Kanada'ya tarife tehdidi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak