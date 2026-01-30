Shakira dünya turnesiyle hasılat rekoru kırdı

Shakira, müzik tarihine adını yazdırdı. 48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcının, 'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı dünya turnesi, tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden Latin şarkıcı turnesi oldu.

Turnenin brüt geliri, ABD ve Latin Amerika genelinde 82 stadyum konseri ve 3,3 milyondan fazla izleyici sayısıyla 421,6 milyon dolara ulaştı.

Rekor daha önce 2023-2024 yılları arasında Meksikalı şarkıcı Luis Miguel'e aitti. Miguel'in turnesi, 409,5 milyon dolarla rekor kırmıştı.

REKLAM

"DÖNÜM NOKTASINDAYIM"

Kırdığı rekor sonrası açıklama yapan Shakira; "Müzik endüstrisi, kariyerime başladığım zamana kıyasla çok gelişti. Latin Amerika ve İspanya'da tarihsel olarak turne yapmış birçok büyük sanatçı olduğunu düşünürsek, bu rekoru kırmak benim için yeni bir dönüm noktası" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ HAYRANLARI SAYESİNDE"

"30 yıllık bir kariyerin ardından, bunca çaba ve zorluğun üstesinden geldikten sonra, bu muhteşem anı yaşıyor olmak inanılmaz" diyen Shakira; "Yaptığım her şeye anlam katan hayranlarımın sadakatine ve sevgisine minnettarım. Onlar olmadan bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Şüphesiz ki, onlar dünyanın en iyi hayranları" ifadesini kullandı.