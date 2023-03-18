Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuşmuştu.