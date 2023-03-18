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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı

Ünlü aktris Sharon Stone, katıldığı bir bağış etkinliğinde parasının yarısını batan Silikon Vadisi Bankası'na yatırdığı açıkladı. Stone konuşması sırasında göyaşlarını tutamadı

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  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    Sharon Stone, önceki gün Kadın Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) bağış toplama etkinliğine katıldı. Bir dönem kanserle savaşan oyuncu, Cesaret Ödülü'nü kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    Stone, seçtiği bankanın başarısızlığı göz önüne alındığında bağış yapmasının "cesaret" gerektirdiğini söyledi. Stone, sahnede yaptığı konuşmada, "Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım" dedi.
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    Stone sözlerini şöyle sürdürdü: Ağabeyim yeni öldü ama bu benim bu organizasyonda yardımcı olmayacağım anlamına gelmez. Bir politikacının bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesini istemiyorum. Nasıl yaşayıp yaşayamayacağımı ve hayatımın değerinin ne olup olmadığını onlar söylememeli
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    65 yaşındaki Stone, servetinin yarısını kaybetmesine sebep olan 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntılı bilgi vermese de; oyuncunun duygusal konuşmasında, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasından ve borsadaki dalgalanmadan bahsettiği anlaşıldı.
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    O FİLM YÜZÜNDEN OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

    Stone, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında, kendisini meşhur eden Temel İçgüdü filmi yüzünden çocuğunun velayetini kaybettiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "Çocuğumun velayetini kaybettim.
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuşmuştu.
  • Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı - Magazin haberleri

    1998 yılında Phil Bronstein ile nikah masasına oturan Stone, 2000 yılında oğlu Roan'ı evlat edinmişti. Üç yıl sonra Bronstein, Stone'a boşanma davası açmış ve bu dava 2004 yılında sonuçlanmıştı.

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