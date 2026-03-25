        Shawn Mendes Brezilyalı sevgilisiyle pencere önünde aşka geldi

        Shawn Mendes Brezilyalı sevgilisiyle pencere önünde aşka geldi

        Ünlü şarkıcı Shawn Mendes, Brezilyalı oyuncu Bruna Marquezine ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da Rio'daki evlerinin penceresinde öpüşürken kameralara yakalandı

        Giriş: 25.03.2026 - 14:29
        Camdaki aşıklar

        Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Brezilyalı oyuncu ve model Bruna Marquezine ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 27 yaşındaki şarkıcı ve 30 yaşındaki oyuncu, birbirlerine sevgi gösterisinde bulundukları anlarda paparazzi kameralarına yakalandı.

        İkili, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Sao Conrado bölgesinde bulunan oyuncu Marquezine'in çatı katı dairesinin penceresinde romantik anlar yaşarken görüntülendi.

        İkili, daha önce de Rio de Janeiro'da birlikte görülmüş, Güney Amerika'da birlikte seyahat ederken ve tatil yaparken de fotoğraflanmıştı. Birden fazla kez birlikte görülmelerine rağmen, çift kameralardan kaçınmak için çaba sarf etmiş ve ilişkilerini gizli tutmak istediklerini belirtmişti.

        Shawn Mendes'in aşk hayatı uzun zamandır kamuoyunun ilgi odağı halinde. En çok konuşulanı ise 2019'dan 2023'e kadar inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Camila Cabello ile olan ilişkisiydi. Şarkıcı çiftin göz önünde yaşadıkları ilişkinin bitmesi, hayranlarını üzmüştü.

