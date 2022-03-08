4 yılda 5300 kadına istihdam



Mesleğin kadını erkeği olmadığını inancıyla, kadınların akaryakıt istasyonlarındaki yerinin güçlendirilmesi için çalışan Shell, Türkiye’de 1923 yılından beri yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam, kadın istihdamı ve eğitim alanlarında Türkiye’nin sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu anlayışla, akaryakıt sektöründe bir dönüşüme öncülük ederek başlattığı "Shell'de Kadın Enerjisi" 4 başarılı yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR iş birliğiyle 2018 yılında başlatılan "Shell'de Kadın Enerjisi", kadınların istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışmalarını teşvik ediyor.

Cumhuriyetimizin ve Shell’in Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılı olan 2023’e kadar istasyonlarında 5000 kadına istihdam yaratmayı hedefleyen Shell & Turcas, "Shell'de Kadın Enerjisi"nin dördüncü yılında bu hedefi aştı, akaryakıt istasyonlarında 5300 kadına istihdam yarattı.

“Shell’de Kadın Enerjisi, akaryakıt sektöründe cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattı.”

Shell’de Kadın Enerjisi’nin 4. yılında kaydettikleri başarılardan memnuniyetini dile getiren Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı şunları söyledi: “Shell’de Kadın Enerjisi bizim için bir proje değil, operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erkek yoğun akaryakıt sektöründe cinsiyet eşitliği açısından önemli bir dönüşümü başlattık. Kadınlar birbirinden cesaret, istasyonlar ise birbirinden ilham aldı. Kadın istihdamındaki artışın, hizmet kalitesine de olumlu yansımaları oldu. Böyle bir dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Şimdiden hedeflerimizin üzerinde istihdam rakamlarına ulaştık. Bu motivasyonla ‘mesleğin kadını erkeği olmaz’ demeye ve kadınlara istihdam yaratmaya devam edeceğiz.” Turanlı, “Bu başarının gerçekleşmesini sağlayan başta iş ortaklarımız, bayilerimiz, İŞKUR ve çalışma arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı kadın çalışanlarla...

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nı (KEDV) desteklemeye devam ediyoruz

Emre Turanlı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projelerde işbirliği yaptıkları Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nı desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Turanlı “1986 yılından bu yana eşitsizliklerin ve yoksulluğun var olmadığı bir toplum hayalini gerçekleştirmek için kadınların güçlenerek yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürebilmeleri amacıyla çalışan KEDV bünyesindeki kadınların hazırladıkları lavanta kutularını satın alarak, yenilenen istasyonlarımızın karşılama masasında konumlandırıyoruz. Bu ve benzeri çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz.” dedi.

“Shell’de Kadın Enerjisi” akaryakıt sektöründe bir ilk!

Kadın çalışanların olduğu istasyonlar ile diğer istasyonları müşteri memnuniyeti açısından karşılaştırdığında kadınların hizmet verdiği istasyonların 2019 yılında yüzde 3, 2020 yılında ise yüzde 6 daha fazla memnuniyet sağladığının görüldüğü belirtilirken Shell & Turcas, devam eden "Shell'de Kadın Enerjisi" ile erkeklerin çok yoğun olduğu akaryakıt sektöründe her kademede kadınların da çalışabileceği ve başarılı olabileceği konusunda ilham olmaya devam ediyor.

Shell’de Kadın Enerjisi kadın istihdamına sağladığı katkılar nedeniyle, Milli İstihdam Seferberliği, Sürdürülebilir İş Ödülleri-Kadının Güçlendirilmesi, Felis Ödülleri, Kadın Dostu Markalar ödülü gibi birçok önemli ödülün de sahibi oldu. Shell’de Kadın Enerjisi ayrıca, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ESKAR) Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun yayınladığı "İş Yaşamında Kadın, Covid-19 Sürecinde Farklı Sektörlerde Analiz" adlı kitapta, örnek uygulama olarak yer aldı.