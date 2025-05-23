Shevchenko İstanbul'a geliyor!

Türkiye’de futbolu yeniden tanımlayacak özel bir turnuva için geri sayım başladı. Volkswagen Arena’da düzenlenecek turnuvaya Volkan Demirel ve Andriy Shevchenko’nun yanı sıra birçok ünlü isim de katılacak.

Golazo adıyla ilk kez düzenlenecek bu özel organizasyon, 27-28 Mayıs tarihlerinde Volkswagen Arena’da futbolun efsaneleri, ünlü isimler ve içerik üreticilerini aynı sahada buluşturacak.

Toplam 8 takımın kıyasıya mücadele edeceği Golazo, sadece futbol değil, aynı zamanda gösteri, eğlence ve içerik açısından da izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 1 milyon TL’lik büyük ödül için takımlar sahaya çıkarken, klasik futbol kurallarının ötesinde, sürpriz oyun kuralları ve dinamik maç formatları da turnuvayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

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EFSANELERLE DOLU KADRO, GÜÇLÜ TAKIM SAHİPLERİ

Golazo’nun takım sahipliği koltuğunda hem sahalarda fırtına gibi esmiş isimler hem de dijital dünyanın yıldızları yer alıyor. Dünyaca ünlü efsane futbolcu Andriy Shevchenko ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel’in takım sahibi olduğu turnuvadaki diğer kaptanlar, Emir Yazıcı, Enis Kirazoğlu, Chaby Han, Kontravolta, Kerem Kısakol, Arden Papazyan.