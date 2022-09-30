David Schulner'in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği 'New Amsterdam'ın ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

SHOW TV 'nin yeni dizisi 'Hayat Bugün'ün afişi yayınlandı. Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizinin afişi beğeni toplarken projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Merakla beklenen 'Hayat Bugün'ün konusu ise şöyle;

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; "Sizin için ne yapabilirim?"

'Hayat Bugün' çok yakında SHOW TV'de ekranlarında olacak.