Siber güvenlikte iki yerli tek çatıda birleşti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye’de Biznet ve Securrent’in birleşmesinden doğan siber güvenlik firması Cyberwise, sektörün bir diğer oyuncusu Innovera ile bölgesel liderlik hedefleri doğrultusunda, Cyberwise bünyesinde bir araya gelme kararı aldı. Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki en büyük birleşmesini hayata geçirmek için anlaşmaya varan iki firma, anlaşma kapsamında Cyberwise bünyesinde bir araya gelerek müşterileri için uluslararası standartlarda uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunmaya devam edecek.

İki şirket arasında 4 Aralık 2020 tarihinde imzalanan anlaşma ile birleşme süreci resmen başladı. Her iki şirkette de iş süreçleri mevcut haliyle 1 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Rekabet Kurumu onayının ardından süreç tamamlandığında Cyberwise çatısı altında harmonizasyon sürecine başlanacak.

“HEDEFİMİZ SİBER GÜVENLİKTE BÖLGENİN EN BÜYÜK GÜCÜ OLMAK”

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu anlaşma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cyberwise vizyonunu oluşturduğumuzda siber güvenlik sektöründe dinamikleri değiştireceğimizi ve bunu büyük bir hızla hayata geçirmek istediğimizi belirtmiştik. Bu çerçevede sektörün önemli oyuncularından Innovera ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hedeflerimizin örtüştüğünü gördük ve güçlerimizi birleştirmek üzere anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre iki firma Cyberwise bünyesinde bir araya gelecek. Innovera’nın da aramıza katılımı ile hem Türkiye’deki hem de bölgedeki konumumuzu daha da sağlamlaştırma ve genişletme yolunda büyük bir adım atmış olacağız. Cyberwise olarak ulaştığımız müşteri portföyümüzü, sunduğumuz çözümlerin çeşitliliğini ve ürün geliştirme kabiliyetlerimizi sürekli geliştirirken, hedeflerimiz doğrultusunda birleşme ve satın alma yatırımlarımız devam edecek.”

Anlaşmanın Türkiye siber güvenlik sektöründe bu ölçekte gerçekleşen en büyük birleşme olacağını ifade eden Innovera Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Tora: “2019 yılı başında kendimize hedef olarak koyduğumuz ‘Bölgesel genişleme ve inorganik büyüme’ stratejimiz doğrultusunda uzun zamandır çalışmaktaydık. Birbirini tamamlayan bu iki firmanın güçlerini birleştirmesi ile ilk hedefimiz, siber güvenlik alanında Türkiye’nin en geniş uzman kadrosuna, en geniş ürün ve hizmet ağına, en güçlü ekonomik yapısına sahip firmayı oluşturmak olacak. Hedef siber güvenlik alanında sadece Türkiye’nin değil bölgenin en büyük gücü olmak” dedi.