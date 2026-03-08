Canlı
        Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı - Fenerbahçe Haberleri

        Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı

        Fenerbahçe'nin Fransız forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında kaydettiği golle ligde 2. golüne ulaşırken, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin 90+5'teki galibiyet golünü atan Sidiki Cherif, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta da fileleri havalandırdı.

        Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı.

        19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.

        SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

        YALOVA'da, geçirdiği felç sonrası malulen emekliliği reddedildiği için açtığı davayı kaybedip, 53 bin lira olan vekalet ücretini ödemediği için SGK tarafından kredi kartına bloke konulunca, kurum avukatı Zekeriya Polat'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Hamza Hanedar (57) için ağırlaştırılmış müebbet...
