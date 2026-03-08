Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı
Fenerbahçe'nin Fransız forveti Sidiki Cherif, Samsunspor karşısında kaydettiği golle ligde 2. golüne ulaşırken, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 gol attı.
Giriş: 08.03.2026 - 23:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin 90+5'teki galibiyet golünü atan Sidiki Cherif, 8 gün içinde çıktığı 3 maçta da fileleri havalandırdı.
Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı.
19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ