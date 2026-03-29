Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.698,19 %-0,23
        DOLAR 44,4534 %0,20
        EURO 51,1459 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.418,21 %2,74
        FAİZ 44,11 %1,12
        GÜMÜŞ GRAM 99,60 %2,57
        BITCOIN 66.618,00 %-0,38
        GBP/TRY 58,9575 %-0,38
        EUR/USD 1,1509 %-0,16
        BRENT 112,57 %4,22
        ÇEYREK ALTIN 10.493,77 %2,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Sıfır Atık, COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür" - İş-Yaşam Haberleri

        “Sıfır Atık, COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür”

        Türkiye'nin öncülüğünde başlayan ve kısa sürede uluslararası karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Etkinliği ile gündemdeki yerini güçlendirdi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyon Samed Ağırbaş'ın yanı sıra, Birleşmiş Milletler üst düzey temsilcileri ve uluslararası paydaşlar katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sıfır Atık, COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür"

        Türkiye’nin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, New York’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğiyle dünya gündemindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu yıl "Gıda Atığı" temasıyla gerçekleştirilen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın yanı sıra BM üst düzey temsilcileri katıldı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla bir dünya markası haline gelen hareketin ulaştığı noktayı değerlendiren Samed Ağırbaş, iki gün içinde 20’den fazla stratejik görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Sıfır Atık vizyonunun Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği en somut ve insani köprü olduğunu vurguladı.

        “BUGÜN EN ACİL VE ÇELİŞKİLİ MESELE GIDA İSRAFI”

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, yaptığı konuşmada dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini, buna karşın yüz milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak bu durumun sadece ahlaki değil, aynı zamanda kritik bir iklim ve kalkınma meselesi olduğuna dikkat çekti. Küresel gıda israfının sadece yüzde 20 oranında azaltılmasıyla dünyadaki açlığın tamamen bitirilebileceğini belirten Ağırbaş, Sıfır Atık yaklaşımının üretimden tüketime kaynak kullanım biçimini kökten değiştiren en güçlü anahtar olduğunu ifade etti. Bugün zamanımızın en acil ve çelişkili meselelerinden birini ele almak üzere bir arada olduklarını vurgulayan Ağırbaş, “Sorunumuz gıda israfı. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıda israf edilirken yüz milyonlarca insan hala açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bu sadece ahlaki bir mesele değil. Bu aynı zamanda küresel bir iklim ve kritik bir kalkınma meselesidir. Gıda kaybı ve israfı küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturmakta, toprağımız, suyumuz ve biyoçeşitliliğimiz üzerinde de dayanılmaz bir baskı kurmaktadır” ifadelerini kullandı.

        Sadece bir çevre meselesinin konuşmak için değil, insanlığın ortak vicdan muhasebesini yapmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Ağırbaş, yaşanan sürecin bir vicdan muhasebesi olduğunu dile getirdi. Ağırbaş, Türkiye’de başlayan Sıfır Atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulmasının gurur verici olduğunu söyleyerek tüm paydaşları 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.

        “TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLAR YARININ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin insanlığın geleceğine sahip çıkmak ve doğaya saygıyı hatırlamak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin sıfır atık ve iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek. Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda. Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle, bu anlayışı bir politika değil, bir seferberlik olarak ele aldık. Sadece 2022 yılında yaklaşık 1 milyar ton gıda, yani toplam gıdanın yaklaşık 5’te 1’ini israf etmişiz. Sadece gıda israfının azaltılması bile çok yüksek etki bırakabilecek bir iklim çözümü olarak önümüzde duruyor.”

        Bakan Murat Kurum, sıfır atığın bir tercih değil mecburiyet olduğunun altını çizerek Türkiye'de 205 bin noktada kurulan sistem sayesinde 74,5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığını ve 553 milyon ağacın kurtarıldığını belirtti. Bu başarıyı COP31 süreciyle küresel bir modele dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, iklim değişikliğine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin gıda israfını önleme konusundaki kararlılığını Antalya’da dünyaya ilan edeceklerini söyleyen Kurum, bugün atılan her adımın insanlığın ve dünyanın geleceğini belirleyecek birer öncü eylem olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada yürek yakan ölüm: Kaleci top darbesi sonrası yaşamını yitirdi

        Halı sahada yürek yakan ölüm: Kaleci top darbesi sonrası yaşamını yitirdi

        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!