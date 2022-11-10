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Çin'in Kovid-19'a karşı sıfır vaka politikasına rağmen vaka sayıları son 6 ayın zirvesinde

Çin'de koronavirüse karşı sıfır vaka politikasına rağmen ülkede vakaların son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi. Ayrıca Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, salgının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almak için kısmi kapanmaya gitti.

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  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Çin, Kovid-19 ile mücadelede izlenen "sıfır vaka" politikasının, vatandaşların günlük hayatında yarattığı zorluklar ve yol açtığı ekonomik kayıplara rağmen sürdürüleceğini bildirdi
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında dinamik sıfır Kovid politikasına rağmen Çin'de vakaların son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    İdare yetkilisi Hu Şiang, solunum yolu hastalıklarında artış görülen kış aylarında tüm dünyada yeni salgın dalgasının beklendiğini belirterek "Dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlı kalarak virüsteki değişimlere göre kontrol tedbirlerini geliştirerek sürdüreceğiz." dedi. 
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    5 MİLYON KISMİ KARANTİNADA

    Ayrıca Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, Kovid-19 salgınının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor.

     
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte vaka sayısı 2500'ü aştı.

     

     
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yaşadığı metropol bölgelerde kısmi kapanmaya gidildi.

     

     
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Yerel yönetimden yapılan açıklamada, karantinaya alınan bölgelerdeki vatandaşların pazar gününe dek evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken her haneden günde bir kişinin alışveriş için çıkmasına izin verileceği bildirildi.

     

     
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi.

     

     
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

    Guangcou'dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!
  • Sıfır vaka politikasına rağmen vakalar 6 ayın zirvesinde!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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