Sigara kullanımı içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle birçok hastalığına sebep olan zararlı bir alışkanlıktır. Bağımlılık yapmasından dolayı; kişi alışkanlığından vazgeçemez ve göz göre kendine zarar vermeye devam eder. Sigaranın meydana getirdiği hastalıklar; çoğu zaman ölümle sonuçlanmakta ve kişilerin zor bir hayat yaşamalarına sebep olmaktadır.
Sigara kullanımının ortaya çıkardığı rahatsızlıklar şunlardır;
- Bağımlılık; sigaranın herkesçe bilinen en belirgin özelliği eroin maddesi gibi bağımlılık yapması ve kişiyi günden güne tüketmesidir.
- Erken yaşlanma; sürekli sigara kullanan kişilerin deri yapıları bozularak, kırışıklıkların oluşmasına neden olmaktadır.
- Diş kayıpları; dişlerin yapısının bozulmasına, sararmaya ve diş eti çekilmelerine neden olmaktadır.
- Bel ve sırt ağrıları oluşması; sigara içenlerin omurilikteki disklerine içmeyenlere oranla çok az oksijen gitmektedir. Bu da şiddetli ağrılara yol açmaktadır.
- İlaçlara karşı bağışıklık kazanma; sigara içenlerde normal dozlar etkili olmamaktadır. Bu yüzden daha yüksek dozda ilaçların alınarak kişinin daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır.
- Menopoz; sigara içen kadınlarda normalden daha erken yaşlarda menopoz dönemine girme riski artmaktadır. Kemiklerin daha çabuk incelmesine ve erimesine yol açmaktadır.
- İyileşmeyi geciktirme; bu kişilerde sigaranın içeriğinde bulunan maddelerden dolayı oluşan yaralar daha geç süreli iyileşmektedir.
- Kısırlık; sigara kullanan her çiftte bu olasılık yükselmekte, kişilerin çocuk sahibi olma olasılığı oldukça düşmektedir.
- Göğüs kanseri riski; sigara kullanımı bu riski %75 oranında arttırmaktadır.
- Rahim kanseri; sigara içen kadınların içmeyenlere oranla 3 kat daha fazla bu hastalığı yakalandığı görülmektedir.
- Prostat kanseri; sigara kullanmak bu kanser türünün oluşumunda %40 oranında etki göstermektedir.
- Ağız kanseri; bu kanser türünün görülmesine etken olan tek şeyin sigara olduğu yapılan araştırmalarla da tespit edilmiştir.
- Diyabet; sigara kullanımı zaman geçtikçe vücudun insülin salgılama özelliğini yok eder ve bu durumda diyabetin görülmesine neden olur.
- Erken doğum riski; hamilelik döneminde sigara kullanımına devam eden her kadında erken doğum oranı ve bebeğin yeterli besin alamamasından kilosuz dünyaya gelme olasılığı çok yüksektir.
- Kalp hastalıkları; içmeyenlere oranla içenlerde kalp krizi geçirme riski 5 kat artmaktadır.
- Amfizrem; akciğerlerde bulunan alveollerin esnekliğini kaybetmesine neden olan sigaranın bu hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının %85’inde etkisi bulunmaktadır.
- Kangren; sigara kullanımı nedeniyle vücutta bulunan oksijen oranının düşmesi nedeniyle kalpten uzakta kalan uzuvlara oksijen iletilmemesi nedeniyle ölmesine neden olmaktadır.
Bu yüzden sigara sizi yavaş yavaş yiyip bitirmeden; siz sigarayı bitirin.
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