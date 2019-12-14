Otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi),test laboratuvarlarında yeni teknoloji geliştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent’te yer alan PIXSelect isimli yerli girişim şirketiyle birlikte ‘Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme’ projesini hayata geçirdi.

Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka teknolojisinin, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

FİRMALARA SUNACAK

Geçtiğimiz Ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir ‘big data’ (büyük veri) ortaya çıkardığını belirten İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "İşte bu big data'yı, işlemek üzere teknogirişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız" diye konuştu.

PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise, görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklandıklarını belirterek, "Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz" dedi.