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Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel zamlı sigara fiyatları listesi

Sigaraya zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Sene başından itibaren yaşanan toplamda 8 TL'lik artış sonrasında gözler sigara zammı haberlerine çevrildi. En son Temmuz ayının başında gelen zam ile birlikte yeni zam yapılıp yapılmadığı ve güncel sigara fiyatları araştırılıyor. İşte yüzde 10 oranındaki ÖTV zammı sonrasında güncel sigara fiyatları...

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  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Uygulanan  %10'luk ÖTV zammı sonrasında Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Temmuz ayının başında JTİ grubunun yanında Philip Morris, BAT ve İmperial sigara gruplarına da 2 TL'lik zam geldiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından sigara zammı son dakika gelişmeleri ve güncel verilerle en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları listesi araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

    Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

    Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yapıldı.
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    HANGİ MARKALARA, NE KADAR ZAM GELDİ?

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç sigara grubuna daha (BAT, Philip Morris, İmperial) 2 TL zam geldiğini duyurdu.
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

    2022 yılında sigara fiyatalrına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemsi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.
  • Sigaraya zam geldi mi, fiyatlar ne kadar, kaç TL? 13 Temmuz Çarşamba güncel zamlı sigara fiyatları listesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

    13 TEMMUZ EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

    Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla birlikte BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27.50 lira oldu. Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

    İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. İmperial'in en yüksek sigara fiyatı 31 TL'yi gördü.

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