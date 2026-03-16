Sigorta sektörünün aktifleri 3,8 trilyon TL’ye yükseldi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2025 yılı Aralık dönemi mali tablolarını resmi internet sitesinde yayımladı. Verilere göre sigorta sektörü yıl boyunca büyümesini sürdürürken prim üretimi, teknik kârlılık ve sermaye yapısında önemli artışlar yaşandı.

Sektörde brüt yazılan primler %46 artışla 1,2 trilyon TL seviyesine ulaşırken, enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 11 olarak gerçekleşti. Hayat dışı branşlarda son çeyrekte yazılan prim üretimi yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hayat dışı sigorta pazarında yoğunlaşma dikkat çekerken toplam prim üretiminin %68’i ilk 10 şirket tarafından gerçekleştirildi.

Sektörün finansal büyüklüğü de önemli ölçüde arttı. Özsermaye büyüklüğü 435 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise 3,8 trilyon TL’ye ulaşırken yatırım gelirlerinin de katkısıyla büyüme oranları %64–68 bandında gerçekleşti. Teknik kâr sektör genelinde %86 artarak 192,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Hayat dışı branşlar %84 artışla 154,7 milyar TL teknik kâr üretirken, hayat branşı %103 artışla 37 milyar TL’ye ulaştı. Buna karşılık emeklilik branşında teknik kâr %44 gerileyerek yaklaşık 800 milyon TL seviyesine düştü.

Teknik kârlılığın yatırım gelirlerine olan bağımlılığı da artmaya devam etti. Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri %73 oranında büyüdü. Öte yandan faaliyet giderlerindeki artış oranı %63 ile prim üretimindeki %46’lık artışın oldukça üzerinde gerçekleşti.

NET DÖNEM KARI YÜZDE 63 ARTTI

Sektörün dönem net kârı %63 artarak 168 milyar TL’ye yükselirken, reel artış %25 seviyesinde gerçekleşti. Toplam sermaye büyüklüğü ise 10,1 milyar dolara ulaştı. Özsermaye kârlılığı hayat dışı sektörde %42, hayat ve emeklilik sektöründe ise %66 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterliliği göstergelerinde de iyileşme dikkat çekti. Hayat dışı sektör için 2022 yılında %106 seviyelerine kadar gerileyen sermaye yeterlilik oranı 2025 yılının son çeyreği itibarıyla %174’e yükseldi. Aktif kârlılığı ise hayat dışı sektörde %10, hayat ve emeklilik sektöründe %16 seviyelerinde gerçekleşti.

Operasyonel performans göstergeleri incelendiğinde hayat dışı sektörde net hasar prim oranı %80, net bileşik oran ise %108 olarak hesaplandı. Trafik branşında ise söz konusu oranlar sırasıyla %138 ve %156 seviyesinde gerçekleşti. Trafik branşında rezerv oranında düşüş gözlenirken, ilk 10 şirket ile diğer şirketlerin rezerv oranları arasındaki fark yaklaşık 30 baz puan ile sabit bir seyir izledi.

Sigortacılık kârlılığı açısından bakıldığında, 2025 yılının son çeyreği itibarıyla trafik branşı hariç sigortacılık kârı geçen yılın aynı dönemine göre %42 artış gösterdi. Trafik branşı dahil edildiğinde ise bu artış %151’e yükseldi. Trafik branşının sigortacılık kârı geçen yıla kıyasla belirgin bir artış sergiledi. Kasko ve İMM branşlarında sigortacılık kârı yılbaşından bu yana %87 artarken, sağlık branşı da %33’lük artışla güçlü performans gösteren alanlar arasında yer aldı.

Bireysel emeklilik tarafında ise fon büyüklüğündeki güçlü artış dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 227 milyar TL olan BES fon büyüklüğü bir yıl içinde %76 artarak 2 trilyon 163 milyar TL’ye ulaştı. Buna rağmen emeklilik teknik kârı %44 geriledi. Teknik bölüm dengesi ile fon büyüklüğü oranı ise geçen yıl binde 1,1 seviyesindeyken binde 0,4’e düştü.

Emeklilik teknik gelirleri içinde en büyük gelir kalemi olmaya devam eden Fon İşletim Gideri (FİG) gelirlerinin payı ise son dönemde gerileme eğilimi gösterdi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde teknik gelirlerin yaklaşık %77’sini oluşturan FİG’in payı, son dönemde %68 seviyesine indi.

“FİNANSAL DAYANIKLILIK GÜÇLENİYOR”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde sigorta sektörünün güçlü sermaye yapısını koruyarak büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Gülen, “2025 yılı itibarıyla sigorta sektörümüz hem prim üretiminde hem de finansal büyüklüklerinde güçlü bir büyüme performansı sergilemiştir. Özellikle hayat dışı branşlarda prim üretiminin son çeyrekte yılın en yüksek seviyelerine ulaşması sektörün dinamizmini göstermektedir. Bununla birlikte teknik dengenin sürdürülebilirliği açısından risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik kârlılığın güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde de sektörümüz için önemli başlıklar olmaya devam edecektir.” dedi.

Bireysel emeklilik sisteminde fon büyüklüğündeki artışın da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Gülen, “BES tarafında fon büyüklüğünün 2 trilyon TL’nin üzerine çıkması sistemin tasarruf ekosistemindeki rolünü daha da güçlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde hem sigortacılık hem de bireysel emeklilik tarafında sürdürülebilir büyümeyi destekleyen adımların devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.