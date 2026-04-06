        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigorta şirketlerine rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Sigorta şirketlerine rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren 19 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Sigorta şirketlerine rekabet soruşturması

        Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, sağlık sektörünün birbirinden farklı iş modelleri altında faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüs tarafından çeşitli ürün ve hizmetlerin tüketicilere sunulduğu dinamik yapıda organizasyonel ilişkiler ağını teşkil ettiği bildirildi.

        Bu kapsamda sağlık sektörünün önemli bir bileşenini de sigortacılık faaliyetlerinin oluşturduğu belirtilen açıklamada, sigorta şirketlerinin hizmet sunduğu pazarın rekabet hukuku bağlamında çift taraflı pazar olarak nitelendirildiğine işaret edildi.

        Açıklamada, sigorta ürününe sahip bir tüketicinin bu kapsamdaki bir sağlık hizmetinden yararlanması durumunda sigorta şirketi ile tüketici ve sigorta şirketi ile anlaşmalı kurum arasında aynı sağlık harcamasına ilişkin bir seri işlemin gerçekleşmesi gerekliliği doğduğuna işaret edilerek, "Pazarın her iki tarafında da seri halde gerçekleşen işlemler bakımından ise bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Anılan işleyiş, Türkiye'de sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin yanı sıra özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşlarına teknik ve operasyonel destek sağlayan teşebbüslerin de sektörde önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Kurum kayıtlarına intikal eden ihbar ve şikayet başvuruları doğrultusunda Kurul tarafından ön araştırma yapılmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlgili ön araştırma kapsamında, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin aralarında anlaşmak suretiyle primlerin (fiyatların) birlikte belirlenmesi, artırılması veya sabit tutulması, müşteri, bölge veya ürün paylaşımı yapılması ve hassas bilgilerin (fiyat, maliyet, risk verisi) paylaşılması şeklinde davranışları gerçekleştirmiş olabileceği, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında dışlayıcı sözleşmeler akdedilmiş olabileceği iddiaları başta olmak üzere farklı ihlal iddiaları incelenmiştir."

        Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul'un bulguları ciddi ve yeterli bulduğuna dikkati çekilerek, 19 teşebbüse soruşturma açıldığı bildirildi.

        Hakkında soruşturma açılan 19 teşebbüs şöyle sıralandı:

        "Allianz Sigorta AŞ, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi, Aveon Global Sigorta AŞ, Axa Sigorta AŞ, Bupa Acıbadem Sigorta AŞ, Hepiyi Sigorta AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, Mapfre Sigorta AŞ, Medisa Sigorta AŞ, Prive Sigorta AŞ, Zurich Sigorta AŞ, Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ, Quick Sigorta AŞ, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Memorial Sağlık Yatırımları AŞ, Özel Edremit Körfez Hastanesi, SenCard Partners Bilgi Teknolojileri AŞ, Turassist Sağlık Destek Hizmetleri AŞ."

        Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

