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Sigortalı işçi sayısında sevindiren gelişme

Pandemi döneminde sigortalı işçi sayısında artış yaşandı. Aralık ayı itibarıyla toplam işgücü 1.8 milyon, toplam istihdam da 1.4 milyon kişi azaldı. Buna karşılık, sigortalı çalışan sayısı 891.7 bin kişi arttı. Sigortalı işçi sayısında en yüksek artış sağlık ve inşaat sektörlerinde kaydedildi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Sigortalı işçi sayısında sevindiren gelişme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 2019’da 32 milyon 77 bin kişi olan toplam işgücü, 2020’de 1 milyon 806 bin kişi azalarak 30 milyon 271 bin kişi oldu. Toplam istihdam ise aynı dönemde 1 milyon 401 bin kişi azalarak 27 milyon 728 binden 26 milyon 327 bin kişiye geriledi.

İstihdamda genel tablo iç karartıcı olsa da sigortalı işçi sayısında olumlu gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aralık ayı istatistiklerine göre, 4 / a, 4 / b ve 4 / c kapsamındaki “zorunlu sigortalı” sayısı aralık ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde 891 bin 722 kişi arttı. Söz konusu dönemde 4 / b (esnaf) statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı 37 bin 287 kişi azalırken, 4 / a (işçi) statüsündeki zorunlu sigortalılar 889 bin 110 kişi, 4 / c (memur) statüsündeki zorunlu sigortalılar ise 39 bin 899 kişi arttı.

Toplam zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2017 yılından beri 20.2 milyonu aşamıyordu. 2016’da 19.1 milyon olan zorunlu sigortalı sayısı 2017’de 20.2 milyon, 2018’de 20.1 milyon, 2019’da da 20.2 milyon kişi oldu.

“Zorunlu sigortalı” sayıları sigortalı çalışan işçilere ilişkin gerçek verileri gösteriyor. Sayıları 1 milyon 440.8 bini bulan stajyer ve kursiyerler ile 346.6 bin çırak, 16.2 bin yurtdışı müteahhitlerinde çalışanlar, 31.2 bin tarım işçisi ve isteğe bağlı sigortalıları vs kapsayan 445.1 bin dolayındaki diğer sigortalılar “zorunlu sigortalı” rakamlarına dahil edilmiyor.

SGK KAPSAMINDAKİ TOPLAM ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI (4/a, 4/b, 4/c)
AYLAR20192020Değişim
Ocak19.648.90020.032.004383.104
Şubat19.647.88620.075.675427.789
Mart19.828.09120.214.050385.959
Nisan20.038.27019.752.080-286.190
Mayıs20.218.47219.843.495-374.977
Haziran20.220.80720.373.446152.639
Temmuz20.102.81620.380.102277.286
Ağustos19.945.60420.713.606768.002
Eylül20.279.72020.970.323690.603
Ekim20.348.05821.374.6831.026.625
Kasım20.213.82321.125.594911.771
Aralık20.172.89121.064.613891.722

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI NEDEN ARTTI?

Sigortalı çalışan sayısındaki artışın pandemi dolayısıyla verilen teşviklerden mi kaynaklandığına ilişkin soru akla gelebiliyor. Ancak, kısa çalışma ödeneklerinden yararlanmak için son 3 yılda en az 450 gün prim ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu aranıyor. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteğinden ise 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla hizmet akdi bulunanlar yararlanabiliyor. İşverenin eş dost hısım akrabayı bu iki pandemi desteğinden yararlanabilmek için sigortalı gösterme şansı bulunmuyor. Zorunlu sigortalı sayısındaki artışı pandemi desteklerine bağlamak mümkün değil.

Sigortalı sayısında en yüksek artışın sağlık ve inşaat sektörlerinde olduğu görülüyor. İnşaat sektörünün 2018’deki kriz nedeniyle başlayan daralmayı atlatıp 2020 yılında canlanmasının yanı sıra pandemide sağlık sektöründe gerçekleşen yeni personel alımlarının sigortalı işçi sayısındaki artışta önemli payı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra, tablolarda da görüleceği gibi sanayi sektörünün pandemiden nispeten az etkilenmesinin de sigortalı çalışan sayısındaki artışta rolü olduğu görülüyor.

SAĞLIK VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN İSTİHDAMA DESTEK

Faaliyet kolları itibarıyla bakıldığında son bir yıllık dönemde zorunlu sigortalı çalışan sayısında en fazla artış 262.4 bin kişiyle insan sağlığı hizmetlerinde görüldü. Bu sektörde sigortalı işçi sayısı 549.9 binden 812.3 bine çıktı. İkinci sıradaki bina inşaatı faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 258.5 bin kişi artarak 728 binden 986.4 bine yükseldi. Sigortalı çalışan sayısındaki artışta bu iki sektörü 53.4 bin kişi ile kamu yönetimi ve savunma, 50.5 bin kişiyle perakende ticaret, 47 bin kişiyle de toptan ticaret sektörleri izledi.

Zorunlu sigortalı sayısında en fazla azalma ise 113.2 bin kişiyle binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenleme faaliyetlerinde görüldü. Bu sektörde sigortalı işçi sayısı 619 binden 505.8 bine geriledi. Güvenlik ve soruşturma faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 100.4 bin kişi azalarak 320.1 binden 219.7 bin kişiye geriledi.

Pandemiden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde sigortalı işçi sayısı 87.1 bin kişi azalarak 713.1 binden 625.9 bine, bilgi hizmet faaliyetlerinde 24.5 bin kişi azalarak 43.4 binden 18.9 bine, eğitim faaliyetlerinde ise 14.1 bin kişi azalarak 632.1 binden 618 bin kişiye düştü. Konaklama faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 8.3 bin kişi azaldı.

Sanayi sektörünün birçok alt kolunda sigortalı işçi sayısında önemli artışlar gözlendi. Bunların başında fabrikasyon metal ürünleri imalatı (33.3 bin),tekstil ürünleri imalatı (29.8 bin),giyim eşyaları imalatı (29.1 bin),elektrikli teçhizat imalatı (26.6 bin),kauçuk ve plastik ürünleri imalatı (24.1 bin),gıda ürünleri imalatı (23.2 bin) ve otomotiv (20.7 bin) sektörleri yer alıyor.

Faaliyet kollarına göre zorunlu sigortalı sayıları (4 / a)
2019 Aralık2020 AralıkDeğişim
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal.104.869113.4138.544
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi27.02534.5797.554
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği9.78412.5562.772
Kömür Ve Linyit Çıkartılması36.43636.4426
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı2.3001.991-309
Metal Cevherleri Madenciliği28.18830.8452.657
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı58.32061.8833.563
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri9.08310.5311.448
Gıda Ürünlerinin İmalatı466.144489.38623.242
İçeceklerin İmalatı15.82716.8551.028
Tütün Ürünleri İmalatı4.8006.1721.372
Tekstil Ürünlerinin İmalatı430.571460.39929.828
Giyim Eşyalarının İmalatı579.474608.58729.113
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı65.25766.7851.528
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç)60.45666.0035.547
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı60.34967.6447.295
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması47.52848.440912
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı9.0029.346344
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı88.023100.32812.305
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı27.65031.8994.249
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı209.899233.96524.066
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı198.439220.09621.657
Ana Metal Sanayii163.275175.99412.719
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)367.186400.35933.173
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı38.32943.8985.569
Elektrikli Teçhizat İmalatı149.614176.21426.600
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı161.629183.30221.673
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı201.164221.85120.687
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı68.53575.2006.665
Mobilya İmalatı154.829174.17819.349
Diğer İmalatlar65.02374.4659.442
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı141.493147.7166.223
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı111.754109.439-2.315
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması13.29310.789-2.504
Kanalizasyon15.54120.9585.417
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı83.42381.766-1.657
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri2.6893.479790
Bina İnşaatı727.961986.439258.478
Bina Dışı Yapıların İnşaatı293.312312.31018.998
Özel İnşaat Faaliyetleri273.515288.91715.402
Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı221.229241.16919.940
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç)727.705774.71247.007
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç)1.340.0971.390.55950.462
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı561.538561.486-52
Su Yolu Taşımacılığı14.87415.157283
Hava Yolu Taşımacılığı29.68728.975-712
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler263.004281.50718.503
Posta Ve Kurye Faaliyetleri50.70864.67713.969
Konaklama249.448241.131-8.317
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri713.057625.930-87.127
Yayımcılık Faaliyetleri23.92823.232-696
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri23.44420.647-2.797
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri9.75310.417664
Telekomünikasyon26.54129.0712.530
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal.100.718113.97013.252
Bilgi Hizmet Faaliyetleri43.41918.877-24.542
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç)85.80285.363-439
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç)22.85023.9081.058
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler50.82253.8613.039
Gayrimenkul Faaliyetleri139.198158.60619.408
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri155.294164.4749.180
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri212.504216.8724.368
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal.146.666166.22619.560
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri13.74115.8182.077
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması58.57154.510-4.061
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler45.51449.4803.966
Veterinerlik Hizmetleri8.5249.6001.076
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri26.11527.7291.614
İstihdam Faaliyetleri67.34675.3518.005
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal.52.79746.458-6.339
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri320.081219.724-100.357
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri618.982505.803-113.179
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri443.291481.73738.446
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik220.782274.21653.434
Eğitim632.093617.998-14.095
İnsan Sağlığı Hizmetleri549.861812.270262.409
Yatılı Bakım Faaliyetleri34.51147.65913.148
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler59.96063.4253.465
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri15.03512.604-2.431
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler3.4404.426986
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri6.4645.623-841
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri54.78649.285-5.501
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri62.22459.353-2.871
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı54.68657.0252.339
Diğer Hizmet Faaliyetleri113.730110.957-2.773
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri11.8695.616-6.253
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler706671-35
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri4.6794.828149
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar50.25065.01114.761
TOPLAM14.314.31315.203.423889.110

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