Sigortalı işçi ve işyeri sayısı azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) Temmuz 2019 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2019 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 86. sayısında 4/a sigortalı çalışan sayısının, Temmuz 2019’da Temmuz 2018’e göre toplamda 466 bin, 4/a işyeri sayısının 37 bin azaldığı belirtildi.

Temmuz 2019’da Temmuz 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 499 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 122 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı, 65 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri, 50 bin azalışla özel inşaat faaliyetleri ve 28 bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı sektörleri takip etti.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 95 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul’u, 59 bin azalışla Ankara, 40 bin azalış ile İzmir, 27 bin azalışla Konya ve 25 bin azalışla Bursa takip etti.

İşyeri sayısı en fazla azalan sektör 42 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 5 bin azalışla özel inşaat faaliyetleri, 4 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı, 3 bin azalışla büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri ve ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri takip etti.

İşyeri sayısı son bir yılda en fazla azalan il 5 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul’u, 4 bin azalışla Ankara, 3 bin azalışla İzmir, 2 bin azalışla Bursa ve Kocaeli takip etti.