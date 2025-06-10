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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne böyle düştü | Son dakika haberleri

        Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne böyle düştü

        Siirt'te Elif K. (6), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:01
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        6 yaşındaki çocuk korkuttu! Arabanın üstüne düştü
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        Siirt'teki olay, saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Elif K., 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Elif K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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