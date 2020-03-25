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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri ise kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya alarak koronavirüsten korunmaya çalışıyor.

CANLI YAYIN ŞOKU

Türkiye'de de tedbir alan ünlü isimlerden biri olan Sıla, önceki akşam Instagram'dan hayranlarına moral vermek için canlı yayın açarak konser verdi.

Instagram'da canlı yayınla hayranlarıyla buluşan Sıla, konser bitiminde bağlantıyı kapattığını sandı ancak yanıldı.

Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik ise yüzüne böyle yansıdı.

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