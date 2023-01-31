Mersin'in "simge ağacı"nın kurutulması davasında 3 sanık hakkında karar çıktı!

Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak, gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek'ten geldiğini söyledi. Yusuf Soyak'ın ifadesinin ardından Oğuzhan Çakır ile Salim Serdar Gökçek de gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakıma alınan ağaç ise zamanla yeniden yeşerdi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKATLARI BERAATLERİNİ İSTEDİ

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Yusuf Soyak ile avukatlar katıldı. Duruşmada Soyak, "Benim olayla ilgim yok. Hep doğruyu söyledim. Doğruyu söylediğim, suçu üstlenmediğim için işten atıldım" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerini istedi.