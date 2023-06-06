Galatasaray taraftarının neredeyse tüm sezon söylediği "Aşkın Olayım" şarkısı Simge ve Icardi'nin sahneye çıkmasıyla, tüm stad tarafından coşkuyla söylendi. Şarkıcı Simge, kutlamalar sonrası Instagram hesabından Icardi ile birlikte çekildiği pozlarını yayınladı.