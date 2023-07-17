Şimşek, Yellen ile görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Bakan Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.